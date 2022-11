Le message de L-Gand à Wanda Nara après sa réconciliation avec Mauro Icardi

Après plusieurs mois de débat sur la garde de Sasha et Milan, Gerard Piqué et Sahkira ont finalement cédé et sont parvenus à un accord.

A travers un communiqué, Shakira et Gerard Piqué ont indiqué qu’ils étaient parvenus à un accord concernant la garde de leurs enfants, ceci dans le but d’améliorer leur avenir et surtout de voir pour leur vie privée.

Cependant, une rumeur est née où il est assuré que dans ledit accord il y a une clause secrète où le Colombien a tenté de retirer Clara Chía Martí de la vie de Sasha et Milan.

Après plusieurs mois à discuter de la garde de Sasha et de Milan, où il y a eu plusieurs désaccords de Shakira et de Gerard Piqué qui ont rendu difficile la conclusion d’un accord, les célébrités ont finalement cédé et sont parvenues à un accord définitif, au profit de leurs enfants.

De même, l’ex-partenaire a précisé qu’ils veillent sur leur avenir plein de prospérité et loin de la guerre médiatique qui existe désormais en raison de la question de leur séparation.

C’est pourquoi la Colombienne a décidé de déménager avec les enfants pour vivre à Miami et l’ancien footballeur pourra leur rendre visite 10 jours par an.

Rappelons qu’il y a quelques semaines une photo a été divulguée où Clara Chía Martí est vue vivre avec les enfants de Shakira et depuis lors, il a été assuré que l’interprète de «Monotonía» n’est pas satisfaite du fait que ses enfants vivaient avec les enfants de son père. nouvelle petite amie. C’est pourquoi, dans divers médias, il a été affirmé qu’il aurait mis une clause secrète pour retirer les Espagnols de leur vie.

Malgré le fait que les deux parties soient déjà d’accord en ce qui concerne la garde des enfants, au point de la porter devant un juge pour décision, il y avait beaucoup de spéculations sur une prétendue clause imposée par Shakira à Gerard Piqué, où il a souligné que Il ne voulait pas que ses enfants vivent avec Clara Chía Martí, afin d’éloigner à chaque fois la jeune femme d’eux.

Une autre rumeur répandue était que Clara Chía Martí avait demandé à Gerard Piqué que lorsqu’il se rendait à Miami pour voir ses enfants, il ne pouvait sans aucune raison rester dormir chez Shakira, car c’était irrespectueux envers la relation.

Par conséquent, ce sujet est devenu un débat sur les réseaux sociaux, puisqu’il faut préciser qu’il est présumé que la jeune Espagnole était la pomme de discorde entre l’ancien footballeur et la Barranquillera.

Face à cette situation, l’avocat du culé central, Ramón Tamborero , a précisé que, dans ledit accord, Shakira n’avait imposé aucune clause secrète dans laquelle elle voulait éloigner Clara Chía Martí de sa Sasha et Milan, puisqu’elle soutenait que la Colombienne l’avait déjà tournée vers la page et pas le moins que vous souhaitiez, c’est d’avoir plus de conflits qui vous causent plus de problèmes.

Shakira n’a jamais voulu inclure une clause qui restreindrait le contact de ses petits avec le partenaire de Gérard. La chanteuse a définitivement tourné cette page, et comprend que pour l’éducation de ses enfants, elle doit éviter les conflits.

D’autre part, la défense de Gerard Piqué a souligné que parmi les plans de l’ancien footballeur, il va vivre quelques années à Miami pour étudier puis retourner en Europe, pour aspirer à la présidence du FC Barcelone, ajouté à cela, élargissez votre déni que vous avez dans la société Kosmos qui en a le leadership.