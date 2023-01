Le message de Joana Sanz après les premiers jours de prison de Dani Alves

La femme du footballeur a partagé un message qu’elle s’est envoyé, se demandant d’endurer «tant de douleur, s’il vous plaît».

Dani Alves a déjà passé ses premiers jours à la prison de Brians 1 après avoir été accusé d’agression sexuelle présumée. Tout s’est passé dans la nuit du 30 décembre et dans la discothèque Sutton à Barcelone, où le footballeur se serait enfermé dans les toilettes du salon VIP pendant plus de 15 minutes pour commettre cet acte présumé.

Maintenant, le Brésilien est en prison et sans caution en attendant son procès après avoir témoigné devant le tribunal numéro 15 de Barcelone, où son témoignage a changé jusqu’à trois fois -de ses premières déclarations à Antena 3 à sa déclaration devant les tribunaux-, alors que cela de sa victime était suffisamment «puissant» et «persistant» pour le faire atterrir en prison.

Pendant ce temps, l’une des personnes qui souffre le plus est sa femme, Joana Sanz, qui après son incarcération a publié une déclaration via son profil Instagram demandant «aux médias extérieurs à son domicile de respecter votre vie privée».

Et c’est que Joana fait face à l’un des moments les plus difficiles de sa vie, car en quelques semaines seulement, elle a perdu sa mère presque soudainement après avoir détecté un cancer de l’ovaire en octobre dernier, et après être entrée dans la prison du footballeur.

Pour cette raison, sur son compte Instagram, il a souhaité partager une vidéo pour remercier les témoignages d’affection qu’il a reçus ces derniers jours.

«Je voulais faire cette vidéo pour qu’ils puissent me voir, car je sais qu’il y a beaucoup de gens qui sont inquiets. Maintenant, j’ai un moment de calme dans toute la tempête que j’ai sur moi et je voulais profiter de l’occasion pour remercier tant de personnes qui me soutiennent.

Comme le modèle l’a exprimé, des centaines de messages débordent leurs réseaux sociaux. Certains «textes précieux que même les meilleurs livres de psychologie, de développement personnel ou d’encouragement n’ont pas des mots si beaux et si pleins d’affection».

«Ça me réconforte beaucoup qu’il y ait des gens qui prennent leur temps pour m’écrire quelque chose d’aussi beau», a-t-il tranché.

Un message pour elle-même

Désormais, sans ses «deux piliers fondamentaux», le mannequin a fait une publication des plus déchirantes, s'adressant directement à son cœur et lui demandant d'endurer : «Coeur. Il endure tant de douleur

Une publication qui s’est avérée être un message pour elle-même en ce moment délicat, et alors qu’elle attend que la situation de Dani Alves soit résolue.

Merci pour le soutien du peuple

Plus tard, le mannequin a partagé une vidéo à travers ses stories où elle se montre remerciant pour tout le soutien qu’elle reçoit et confessant ce qu’elle ressent :

«Je voulais enregistrer cette vidéo pour que vous puissiez me voir. Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui sont très inquiets. Maintenant, j’ai un moment de calme dans toute la tempête que j’ai au-dessus. Je tiens à remercier verbalement tant de personnes qui me soutiennent. J’ai des messages précieux. Ils me réconfortent beaucoup. Merci beaucoup».