Le message de Cristiano, Casemiro et de Casillas à Marcelo

Cristiano Ronaldo s’est emparé des réseaux sociaux pour laisser un message d’amitié à Marcelo, un joueur qui a dit au revoir au Real Madrid ce lundi et avec qui il a vécu d’innombrables joies pendant neuf saisons dans les meringues.

«Plus qu’un coéquipier, un frère que le football m’a donné. Sur et en dehors des terrains, une des plus grandes stars avec qui j’ai eu le plaisir de partager un vestiaire. Partez avec tout dans cette nouvelle aventure, Marcelo !», a déclaré le capitaine de l’équipe nationale sur Instagram.

L’as portugais a joué aux côtés de l’international brésilien entre 2009/10 et 2017/18 : à la fin de cette saison, CR7 a signé pour la Juventus et a déménagé à Turin.

Plusieurs étaient les personnages qui voulaient également envoyer un câlin à l’arrière gauche de 34 ans, dans un moment si plein de sentiments.

«Frère, capitaine, légende. Merci pour tout !», a écrit Casemiro, l’un des capitaines des Merengues, dans un message accompagné d’une vidéo les deux célébrant un but. Casillas, ancien gardien du FC Porto, ne pouvait pas manquer non plus : «Tu es arrivé gamin. Combien de fois ai-je crié ‘Marcelo, descends !’… Merci pour tant de légende ! Un gros câlin et le meilleur pour l’avenir!»