Le médecin de Freddy Rincon brise le silence et laisse la pire des phrases…

C’est d’abord Xavi Hernandez qui a assumé le rôle d’entraîneur de l’équipe première du FC Barcelone. Puis ce fut Dani Alves, arrivé à 38 ans pour aider à refonder le club. Et maintenant, Joan Laporta veut qu’une autre légende travaille directement dans le football de base : Javier Mascherano.

«L’Argentin entretient de bonnes relations avec Xavi Hernandez et de nombreux joueurs avec qui il a partagé l’un des vestiaires les plus réussis de l’histoire du Barça. Il a tout pour être un entraîneur de premier plan à l’avenir et, tôt ou tard, il finira par venir. L’année dernière, on parlait de Rafa Márquez, mais la réalité est que Mascherano génère plus de consensus que le Mexicain», a révélé le journal Sport.

La particularité est qu’actuellement, Javier Mascherano occupe une position transcendantale dans l’équipe nationale argentine. Le footballeur a assumé le Sub 20 d’Argentine, prenant le commandement en décembre 2021.

Laporta considère que Mascherano est idéal pour rejoindre le FC Barcelone en raison de son histoire au club et de sa façon de gérer, car il vit loin de la controverse, fait profil bas et prêche le travail et la discipline.

Mascherano se concentre désormais sur la Coupe du monde U-20 avec l’Argentine, une compétition qui se tiendra en Indonésie en 2023, bien que la qualification sud-américaine pour cet événement ait lieu en premier, prévue en Colombie au début de l’année prochaine.