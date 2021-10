Le maire de Roubaix et des proches jugés pour escroquerie en bande organisée

Le procès du maire divers droite de Roubaix (Nord), Guillaume Delbar, et de treize de ses proches soupçonnés d’avoir participé à un système frauduleux de défiscalisation via des micro-partis politiques s’est ouvert jeudi 7 octobre à Lille.

Plusieurs dizaines de milliers d’euros de dons, qui auraient été à la fois défiscalisés puis en partie remboursés aux donateurs, sont en jeu sur une période courant de 2015 à 2020.

Outre Guillaume Delbar et son premier adjoint, Max-André Pick, sont jugés des proches des deux hommes, dont l’épouse et la mère du premier ainsi que les deux fils et l’épouse du second.

Quatre prévenus sont poursuivis pour abus de confiance, les autres, dont Guillaume Delbar, pour recel d’un bien obtenu à l’aide d’un abus de confiance et escroquerie en bande organisée.

Pascal Legrand, qui était le président du micro-parti «Vivement demain», créée en 2013 à des fins de financement de campagne électorale, est également poursuivi pour obstacle aux vérifications du commissaire aux comptes.

Les donateurs pouvaient défiscaliser les deux tiers des sommes versées à «Vivement demain», mais grâce aux mécanismes mis en place, ils étaient ensuite remboursés de 85% des montants, «parfois même 100%», selon le président du tribunal.

Le même mécanisme a été reproduit quelques années plus tard via un autre parti, «Vivre autrement localement». Avant d’être reversées aux donateurs, les fortes sommes concernées ont transité par les comptes d’associations roubaisiennes, soupçonnées d’être des «associations écrans».

Les avocats de la défense ont soulevé en ouverture de l’audience, par la voix de Me Cosima Ouhioun, l’irrecevabilité des poursuites, assurant que les faits poursuivis correspondaient à la qualification de fraude fiscale, non d’escroquerie.

Me Ouhioun, avocate de Max-André Pick, a déposé une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC), pointant la rupture d’égalité entre les personnes poursuivies pour fraude fiscale et celles qui le sont pour escroquerie.

En cas de poursuite pour fraude fiscale, «l’État n’a pas le droit de venir à l’audience demander des dommages-intérêts», a-t-elle souligné.

«L’ensemble de ces faits dépasse largement la simple qualification de fraude fiscale», lui a répondu Me Xavier Normand-Bodard, représentant les intérêts de l’État, qui a souligné l’existence d’un véritable «système de défiscalisation».

Le procureur a insisté sur la circonstance aggravante de la bande organisée et défendu la qualification des faits en listant «déclarations fiscales mensongères, remboursement de fonds, créations d’associations fictives».