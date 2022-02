Le maillot très cher avec lequel Cristiano fête ses 400 millions de followers sur Instagram

L’équipe de Barcelone s’est rendue dans la capitale pour rendre visite au rival, Roberto Carlos, et pour manger au restaurant de la fille de Florentino Pérez.

Dani Alves est revenu au FC Barcelone lors du mercato d’hiver pour tenter d’aider l’équipe du culé dans sa promotion en Liga, et c’est que ceux de Xavi Hernandez, après la victoire face à l’Atlético de Madrid, retrouvent le sourire, à l’exception du latéral brésilien, qui a quitté le vestiaire tôt après avoir reçu un carton rouge direct, ce qui l’a également éloigné du terrain pendant deux matchs.

Une sanction qui a été prise à sa manière, direction la capitale de l’Espagne, Madrid, pour rendre visite à son rival et son compatriote, Roberto Carlos, comme les deux cracks l’ont partagé sur leurs profils Instagram.

Alves a profité de ses jours de congé pour se rendre à Madrid et retrouver son vieil ami, avec qui il a partagé rires, complicité et un repas chez «l’ennemi», dans le restaurant de la fille de Florentino Pérez, «El Babero».

«Quelle belle joie de vous recevoir dans ma maison. De nouvelles choses arrivent», a écrit Roberto Carlos, tandis que le joueur de Barcelone a écrit : «J’aime beaucoup cette beauté», faisant référence à son ami.

Des célébrités comme Cunha et Roberto Leal, parmi ses compagnons

Pour le moment, la raison de cette rencontre particulière est inconnue, mais on sait qu’ils n’ont pas été seuls, mais ont été accompagnés d’autres visages familiers, comme leur compatriote et joueur de l’Atleti, Cunha, un autre des invités à ce repas.

Mais non seulement les footballeurs ont eu une place, mais aussi des célébrités de la culture et de la télévision, telles que Roberto Leal, José Yélamo, Jota Abril, Isidro Montalvo, Pedro Manuel García et Xose Portas, entre autres.

Une célébration dans laquelle des sujets tels que le football ont été mis sur la table, et le présentateur de «LaSexta Noche» a fait référence à sa patrie, Cadix, comme une destination possible pour Alves et Cunha : «Le Dani Alves et Cunha à Cadix est terminé», a-t-il écrit en riant.

Ce qui est clair, c’est qu’ils ont tous passé une bonne journée en compagnie les uns des autres et que tout indique qu’ils répéteront l’expérience.