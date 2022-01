Le luxueux manoir que Guardiola a acheté à Barcelone, y dirigera-t-il à nouveau ?

L’actuel manager de Manchester City a acquis une nouvelle propriété dans un quartier chic de Barcelone, ce qui a déclenché des rumeurs sur ce que pourrait être son avenir proche en tant qu’entraîneur.

Josep Guardiola est l’un des meilleurs entraîneurs du monde et vit un grand cadeau en tant que manager du Manchester City. L’ancien manager du Bayern Munich s’est fait plaisir avec sa femme et ils ont acheté un manoir dans le quartier exclusif de Pedralbes à Barcelone.

L’un des imposants manoirs de Pep

Goal Soccer dit que le nouveau manoir a un total de 741 mètres carrés sur un terrain de 2 114 et l’achat de celui-ci a déclenché des rumeurs sur un éventuel retour de l’entraîneur catalan à Barcelone. Ce qui ne serait que cela puisque Pep a un contrat avec City jusqu’en 2023 et réfléchit déjà à l’avenir de l’équipe anglaise.

Au-delà du souhait de tout Barcelone, Pep ne reviendra pas à court/moyen terme. Il ne s’agissait que d’une nouvelle acquisition immobilière par l’entraîneur natif de Sampedor, qui a coûté environ 10 millions d’euros.

Quels sont les biens les plus chers que Guardiola a

Pep Guardiola en plus de ses contrats millionnaires en tant qu’entraîneur a son argent bien investi. Il possède 5 propriétés entre Barcelone et son Sampedor natal et à cela il faut ajouter un restaurant à Manchester, Tast, qu’il possède avec Ferran Soriano, directeur exécutif de Manchester City, et Txiki Begiristain.