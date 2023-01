Le luxueux avion privé avec lequel Lionel Messi est rentré en France (photos)

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo et leurs trois enfants Thiago, Mateo et Ciro sont déjà de retour en France, après les vacances bien méritées que la famille a décidé de prendre, après que l’attaquant soit devenu champion du monde avec l’équipe nationale argentine, au Qatar 2022.

Le joueur, qui a passé Noël et reçu 2023 à Rosario avec Anto et ses proches, a déjà repris l’entraînement pour le Paris Saint Germain, afin d’être prêt à jouer la semaine prochaine. Mais un détail a retenu l’attention à son arrivée et il s’agit de l’avion privé de l’attaquant.

Bien que l’avion ne vous appartienne pas puisque vous le louez, vous disposez d’un contrat exclusif pour pouvoir l’utiliser quand vous le souhaitez. L’avion privé dans lequel Messi, Antonela et leurs enfants sont arrivés est évalué à 15 millions de dollars et a une capacité de 16 personnes à voyager.

L’avion privé dans lequel Lionel Messi et Antonela sont arrivés en France est un Gulfstream V immatriculé en Argentine et a été fabriqué en 2004. Parmi les équipements à bord, il dispose d’une cuisine, de deux salles de bain complètes et d’un fauteuil transformable en 8 des lits.

L’avion privé, qui est utilisé chaque fois que Messi ou Antonela doivent faire un voyage, a une autonomie de 10 800 kilomètres et offre de nombreux luxes à l’intérieur. La famille de l’attaquant est arrivée mardi en France pour que l’attaquant rejoigne les entraînements du PSG.

Lionel Messi rejouera avec le PSG

L’attaquant est déjà en France, où il est arrivé accompagné d’ Antonela et de ses enfants ce mardi soir. Le joueur, qui a passé plusieurs jours en Argentine, rejoint désormais l’entraînement pour se préparer au duel qu’aura le PSG vendredi, pour les 32e de finale de la Coupe de France, face à Châteauroux.

En tout cas, après sa récente arrivée, on s’attend à ce que Messi ne soit sur le terrain que pour le prochain match du PSG, qui sera le mercredi 11 contre Angers, pour la 17e date de Ligue française. Désormais, le joueur se repose de son voyage avec Anto et ses enfants et s’entraînera à nouveau ce mercredi.