Le look d’Emme Maribel Muñiz, fille de Jennifer Lopez, qui a fait sensation sur la toile

Emme Maribel Muñiz, fille de JLo et Marc Anthony, n’a que 13 ans et a déjà été critiquée pour son apparence.

Jennifer Lopez, en plus d’être talentueuse, est connue pour ses looks incroyables et se classe même toujours parmi les célébrités les mieux habillées sur les tapis rouges.

Cependant, il semblerait qu’Emme Maribel Muñiz, fille de JLo, ait tendance à préférer des looks plus décontractés et cela a suscité quelques polémiques et un certain émoi sur les réseaux sociaux.

A tout juste 13 ans, Emme Maribel est l’une des personnes les plus critiquées par les internautes amoureux de la série, tant la jeune femme est passée par divers changements de look dans lesquels le style grunge» se démarque.

Le look de la fille de JLo qui a fait sensation

Il y a quelques jours les paparazzis ont capturé Jennifer Lopez avec ses enfants Maximilian David et Emme Maribel, cependant, il y avait une nette différence de looks qui a fait sensation sur les réseaux sociaux.

D’un côté, JLo a opté pour une robe longue et un pull en maille dans des tons neutres, tandis que Maximilian David a choisi un short bleu associé à un polo blanc.

Cependant, ce qui ressort de la carte postale familiale, c’est qu’Emme Maribel Muñiz portait un look extrêmement différent de JLo et de son frère, car elle a choisi une tenue composée d’un jean ample, de bottes de combat, d’une chemise blanche et d’une chemise ouverte dans un ton bleu. Bien que la chose la plus remarquable dans le look de la fille de JLo était ses cheveux teints en bleu et vert.

Critique du look d’Emme Maribel

Après avoir vu le look d’Emme Maribel, les internautes ont commenté certaines critiques à l’encontre de la jeune femme et certains se sont même inquiétés, puisqu’ils ont assuré qu’il était possible que la fille de JLo ait fait une dépression et c’est pourquoi elle s’habillait ainsi.

«Le garçon très soigné et la fille avec ces cheveux», «Quelqu’un me dit pourquoi la fille s’habille comme ça», «Dépression absolue…» étaient quelques-uns des commentaires sur les réseaux sociaux.

La vie personnelle d’ Emme Maribel est restée privée bien qu’elle soit la fille de JLo, cependant, il semble que la sienne soit du style «grunge» et plus décontracté. Qu’est-ce que tu penses? Pensez-vous que c’est juste son style ou traverse-t-il une période difficile?