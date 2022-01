«Le jour où j’ai rencontré Cristiano Ronaldo, ma…», Georgina Rodriguez

Gérard Piqué, défenseur central du Barça, n’a pu éviter la défaite en Classique des demi-finales de la Supercoupe d’Espagne contre le Real Madrid (2-3) et en fin de match il regrettait de ne pas avoir pu aller en finale après avoir forcé les prolongations, mais il a également souligné qu’il quittait l’Arabie saoudite très fier de la bonne performance de l’équipe.

«C’était un match très divertissant pour le spectateur. Je pense que nous avons très bien concouru, mais au final nous n’avons pas gagné et nous ne nous sommes pas qualifiés. Ce n’est pas le résultat auquel nous nous attendions et c’est dommage. Perdre contre Madrid fait mal, mais nous sommes plus près de gagner. Nous sommes déjà en compétition et maintenant nous avons besoin de la dernière étape pour renverser la vapeur et commencer à gagner», a déclaré Piqué, qui a également souligné que «je pense qu’au niveau du jeu nous avons été eh bien, nous avons pris beaucoup de risques» et que «je suis très fier de l’équipe, en jouant comme ça, nous allons commencer à gagner et à concourir pour les titres.»

«Concourir comme nous avons affronté le Real Madrid, qui connaît une très bonne saison, c’est partir la tête haute. Nous devons encore gagner et dans ce club, si nous ne gagnons pas, c’est difficile, mais jouer comme aujourd’hui nous sont plus proches que jamais», a-t-il ajouté martelé dans son analyse du match contre les meringues.

Heureux de la contribution des nouvelles

L’une des grandes notes positives de la demi-finale contre le Real Madrid a été le retour de Pedri et Ansu Fati, ainsi que les débuts de Ferran Torres, certains renforts qui, selon Piqué, seront d’une grande aide au Barça dans la dernière ligne droite de la saison.

«L’équipe a été prise avec un grain de sel, avec de nombreux joueurs revenant de Covid et de longues blessures. Malgré cela, l’équipe a joué à un très haut niveau. Tous les joueurs qui sont revenus après des mois sans compétition l’ont fait à un très haut niveau. un très bon niveau. C’est une excellente nouvelle. Le seul point négatif, c’est qu’il n’a pas été gagné, que nous rentrons à la maison et que c’était un titre qui nous a rendus très excités», a déclaré Piqué, qui a souffert quand il s’agissait d’arrêter Benzema et Vinicius.