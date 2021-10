Le joueur qui a éclipsé Cristiano Ronaldo malgré la défaite contre Leicester

L’insatiable buteur portugais vient d’être porté en triomphe. Cristiano Ronaldo actuellement en course pour le ballon d’or 2021 vient de remporter le trophée du meilleur talent mondial.

Cette distinction vient de la Ligue Portugaise. Elle vise à mettre en lumière le vaste contingent de joueurs et d’entraîneurs qui sont passés par les ligues I et II portugaises et qui jouent ou travaillent actuellement à l’étranger. Ainsi, pour cette année, L’organisation responsable des ligues professionnelles a décidé de récompenser CR7.

«De record en record et en misant toujours sur la poursuite de l’histoire. C’est la mentalité inégalée de Cristiano Ronaldo, qui continue à élever le maximum de talents de la Ligue portugaise dans le monde entier, en remportant la première édition du Talent qui fait le monde. Ils ont décidé à l’unanimité de récompenser l’incroyable mois de septembre du capitaine de l’équipe nationale», a écrit la Ligue Portugaise sur son site.

Cristiano Ronaldo quant à lui remercie l’instance dirigeante qui l’a désigné. «Je remercie la Liga Portugal pour cette distinction, qui m’honore et me rend très fier. Cette récompense, cependant, ne serait pas possible sans l’aide de mes coéquipiers, que je remercie également et avec qui je partage ce trophée».