Le joueur le plus riche au monde révèle son plus grand regret

Faiq Bolkiah, considéré comme le joueur le plus riche du monde, a accordé une interview dans laquelle il a critiqué Marítimo, club lequel il a joué entre 2020 et 2022, après avoir été libéré par Leicester.

Le neveu du sultan de Brunei, qui a fait toute sa carrière scolaire de joueur en Angleterre, possède une fortune estimée à 15 milliards d’euros, mais il ne lâche pas l’envie de jouer au football, et aujourd’hui il est dans le cinq- fois champion de Thaïlande, Chonburi.

Bolkiah a mentionné que Marítimo, qui serait sa première expérience hors d’Angleterre, l’a attiré mais n’a pas tenu ses promesses. «Marítimo m’a dit ‘Viens ici et joue’. J’ai dit que pour moi l’essentiel était de jouer et je voulais rester un an. Je regrette profondément d’y être allé. J’ai l’impression qu’il y avait aussi beaucoup de politique impliquée dans leurs raisons de me vouloir. Je n’ai pas eu l’impression qu’ils étaient complètement honnêtes», a confié l’avancé de 24 ans au journal anglais Daily Mirror.

Après la mauvaise expérience au Portugal, il choisit désormais les clubs différemment. «Je n’avais pas pensé jouer en Asie [il a fait toute sa formation en Angleterre en passant par Southampton, en commençant là-bas à l’âge de 13 ans, puis Arsenal, Chelsea, Stoke, et enfin 9 ans à Leicester]. Je me suis assis avec mon agent, mes conseillers et ma famille».

«Je leur ai dit que je ne pouvais pas risquer d’aller dans un autre club qui m’avait signé pour des raisons autres que le football. Je ne voulais pas rester sans jouer et rater une autre année ou deux. Malgré ce qu’on peut dire sur moi, je suis une personne simple, j’aime avoir des horaires, des rendez-vous. Et de jouer régulièrement».