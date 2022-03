Le joueur du Real Madrid qui redonne espoir à Carlo Ancelotti

Le président russe Vladimir Poutine a félicité le Ghana alors que le pays célèbre son 65e anniversaire de l’indépendance aujourd’hui, le 6 mars 2022.

Dans une déclaration partagée via le compte Twitter de l’ambassade de Russie au Ghana, Poutine a souhaité bonheur et prospérité à tous les Ghanéens.

«Le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine a envoyé un message de félicitations à l’occasion du 65e anniversaire de la fête de l’indépendance de la République du Ghana !», a tweeté l’ambassade.

President of the Russian Federation Vladimir Putin sent a congratulatory message on the occasion of the 65th Anniversary of the Independence Day of the Republic of Ghana! 🇷🇺🇬🇭 pic.twitter.com/aP8Yb45GFd

— Russian Embassy in Ghana (@RusEmbGhanaEng) March 6, 2022