Le joueur caché qui portait le maillot numéro 7 du Real Madrid

L’histoire du footballeur du Real Madrid qui portait le célèbre numéro de Cristiano Ronaldo.

Le Real Madrid est l’un des clubs les plus importants du football européen, cela ne fait aucun doute. Si l’histoire des Merengue s’est exaltée au fil des titres remportés, la figure de Cristiano Ronaldo et son numéro 7 sont devenus une nomenclature mondialement reconnue : CR7.

Le numéro 7 de l’ équipe du Real était l’un des plus importants, mais récemment, à travers une série Netflix, un secret bien gardé a été révélé. Un autre joueur portait le maillot des Merengue 7 et on en savait peu sur lui au club blanc.

L’histoire a été racontée par son propre protagoniste : Neymar Jr. Le Brésilien a créé sa série «The Perfect Chaos» sur la plateforme Netflix et a révélé une histoire que peu de fans de football connaissaient.

Alors qu’il n’a que 14 ans, l’attaquant du PSG fait un essai au Real Madrid. Lors de cet examen de football, il n’a pas très bien réussi, sa carrière chez les Merengue n’a donc pas prospéré.

Cependant, le petit Ney a pris la chemise qu’il portait à cette époque où son talent a commencé à apparaître en souvenir. Le maillot était le numéro 7 de l’équipe et portait son nom dessus. Neymar portait donc également le numéro convoité du Real Madrid.

L’expérience de Neymar en Espagne

Lorsque le Brésilien s’est rendu en Espagne pour essayer le Real Madrid, son expérience est allée au-delà du sport. L’attaquant n’a pas pu éviter de raconter dans sa série la surprise qu’il a eue avec les coutumes gastronomiques des Espagnols.

«Ma première fois en Europe. Je n’ai rien compris, la nourriture était différente. Je n’avais pas l’habitude d’ajouter de l’avocat à ma nourriture. Il y avait de l’avocat partout ! Pour moi, l’avocat, c’est un fruit», a-t-il expliqué en riant.