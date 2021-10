Le jouet de 8 millions de dollars de Michael Jordan pour son passe-temps inconnu

La légende de la NBA Michael Jordan ne lésine pas lorsqu’il s’agit de profiter de la vie et tire sa puissante fortune chaque fois qu’il en a l’occasion.

À ce stade, nous n’allons pas découvrir que Michael Jordan a de l’argent pour la punition et qu’il est l’une des grandes fortunes de la planète.

Le magazine Forbes lui attribue une valeur nette de 1,6 milliard de dollars grâce aux accords et affaires qu’il entretient avec des marques telles que Nike – la poule aux œufs d’or -, Hanes ou Gatorade.

Il ne faut pas non plus oublier qu’il est investisseur dans le bookmaker DraftKings, copropriétaire d’une équipe NASCAR (23XI Racing Team) ou propriétaire des Charlotte Hornets de la NBA.

Sans parler des autres petits investissements et des nombreux biens qu’il chérit après une carrière sportive réussie et une vie non moins lucrative d’entrepreneur.

Sans surprise, au-delà de sa passion connue pour le golf, la légende de la NBA ne doute pas qu’une bonne opportunité se présente et c’est pour cette raison qu’il a ouvert «The Grove Golf Club XXIII» dans le sud de la Floride. C’est l’un des clubs de golf les plus beaux et les plus exclusifs au monde.

Entre autres parce qu’il y a des drones qui livrent de la nourriture et des boissons sur le terrain et que la liste des membres, sur invitation, est inférieure à la centaine.

Et si vous ne lésinez pas lorsque vous investissez si vous sentez l’avantage, ce n’est pas que vous ayez le moindre scrupule à presser votre fortune avec toutes sortes de luxes.

Ce n’est plus qu’il possède des manoirs, des yachts ou des avions privés évalués par dizaines de millions, c’est que même ses hobbies sont millionnaires. Comme l’un des plus méconnus : la pêche.

«Catch 23» : le jouet de Jordan

Jordan possède également un «jackpot» de 8 millions de dollars appelé «Catch 23»– bien sûr – qu’il utilise régulièrement pour participer à des tournois comme le «White Marlin Open», un tournoi annuel à Ocean City, dans le Maryland, qui attire plus de 450 bateaux, plus de 4 000 participants et distribue près de 7 millions de dollars de prix. Parce qu’évidemment, en tant qu’animal de compétition, il doit y avoir un incitatif dans tout ce qu’il fait.

Le bateau, de la société Viking Yatchs, a tout le nécessaire pour que l’ancien joueur des Bulls puisse profiter de son hobby avec tout le confort imaginable, puisqu’il dispose d’un salon-salle à manger avec une cuisine intégrée, de cinq cabines -dont une suite- avec leurs toilettes respectives, le poste de commandement en plein air et la zone de pêche à l’arrière du bateau. Et tout cela avec des finitions en noyer et cuir. Un bon endroit pour se détendre.