Le groupe du Real Madrid pour le Clasico

Ce samedi après-midi, les joueurs du Real Madrid ont participé à leur dernière séance d’entraînement avant le Clasico de dimanche contre Barcelone.

Carlo Ancelotti a pu faire appel à Dani Carvajal et Eden Hazard pendant la séance du jour, à l’entraînement du Real Madrid.

En effet, comme l’a indiqué l’entraîneur du Real Madrid lors de sa conférence de presse d’avant-match, Carvajal et Hazard ont été jugés aptes à figurer dans la liste des joueurs pour le Clasico. Malgré cela, on ne sait toujours pas si le latéral droit et l’ailier pourront être nommés dans le onze de départ d’Ancelotti.

Karim Benzema a passé les deux derniers jours en salle de sport afin de se protéger du coup qu’il a reçu contre le Shakhtar Donetsk, et il sera en mesure de commencer contre Barcelone. Ancelotti reste privé des blessés Gareth Bale, Isco, Luka Jovic et Dani Ceballos, tandis qu’Antonio Blanco a été inclus dans la liste des joueurs.

Le groupe du Real Madrid contre Barcelone

Gardiens de but : Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Luis Lopez.

Défenseurs : Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Jesus Vallejo, Nacho Fernandez, Marcelo, Lucas Vazquez, Ferland Mendy.

Milieux de terrain : Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Antonio Blanco.

Attaquants : Eden Hazard, Karim Benzema, Marco Asensio, Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Mariano Diaz.