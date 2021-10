«Le Grêlé» aurait proposé à une amie d’enfance de se suicider ensemble

François Verove, 59 ans, a avoué la semaine dernière dans une lettre posthume être le tueur en série “le Grêlé” qui a sévi à Paris dans les années 1980 et 1990 après s’être suicidé.

Jeudi, les tests ADN ont confirmé que c’était bien le criminel recherché depuis 35 ans.

Thomas, le fils d’une amie d’enfance de Verove a témoigné sur BFMTV. Il a décrit la relation amicale entre sa mère et Verove lorsqu’ils étaient plus jeunes et vivaient dans le Nord à Marcq-en-Baroeul.

«Souvent, il venait sonner le soir, parfois même tard, pour demander s’il pouvait rentrer pour discuter avec ma mère», rapporte-t-il.

«Ils avaient de longues discussions parfois, ils se racontaient leurs vies… Ils parlaient beaucoup de leurs états d’âme, de leurs problèmes» témoigne le jeune homme.

Selon lui, celui qui s’est avéré être «Le Grêlé» avait proposé à sa mère de se suicider ensemble, au cours de l’une de ses conversations.

La mère de famille avait bien évidemment refusé mais cette proposition «étrange» n’aurait cependant pas «brisé» leur «amitié», rapporte BFMTV.