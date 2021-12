Le grave problème du PSG qui l’oblige à vendre Kylian Mbappé au Real Madrid

Pour qu’il y ait des arrivées clés, il y a des départs. Et il y a deux footballeurs qui ont peut-être la clé pour que l’Atlético gagne de l’argent et libère aussi la masse salariale. Il s’agit de Kieran Trippier et Héctor Herrera les situations à étudier pour la sortie.

Avec le campus licencié, c’est l’heure du championnat des leaders. Les directeurs des institutions doivent être méticuleux et précis avec les renforts qu’ils ciblent, et l’Atlético de Madrid ne fait pas exception. L’équipe de Diego Pablo Simeone traverse un épisode de la saison en panne.

Ce qui était échangeable, c’était de gagner son billet pour les huitièmes de finale de l’UEFA Champions League. Mais en Liga, il compte quatre défaites d’affilée et il faut solidifier la défense. Et ils doivent sacrifier des morceaux à incorporer.

L’Atlético Madrid face à un renouveau

Mais la règle d’or pour ce marché est que s’il veule des arrivées il doit y avoir des départs. C’est la seule façon dont les Colchoneros pourraient voir leurs prétentions à pouvoir favoriser les arrivées, capitaliser et en même temps libérer de la masse salariale pour être en phase avec le fair-play financier imposé par la Liga. En ce sens, il y a deux footballeurs ciblés pour voir la porte de sortie du Metropolitan. Deux noms avec une cotation et un marché à sortir.

Ce sont les cas de Kieran Trippier et Héctor Herrera. Le footballeur britannique voulait rentrer chez lui depuis longtemps et maintenant ils peuvent arriver ce qui ne s’est pas produit en été, lorsque les chefs de matelas se sont plantés dans leur clause de résiliation pour qu’il puisse aller à Manchester United, comme c’était son souhait (Newcastle est intéressé par lui).

Herrera, quant à lui, son contrat se termine en juin, il ne laisserait donc pas beaucoup d’argent dans les caisses rojiblancas, mais il dégagerait une masse salariale pour qu’il y ait une arrivée (Rome le prévoit).

Quels noms l’Atlético Madrid a-t-il dans le dossier à signer ?

Les blessures de Giménez et Savic (plus celles de Vrsaljko ou Trippier) ont conduit la direction sportive à prendre la décision, en lien avec le staff technique, de renouveler la défense centrale.

Ils ont posé des questions sur David García, d’Osasuna, mais l’entité Rojilla fait référence à sa clause de résiliation, de 20 millions d’euros, un montant que les Colchoneros voient élevé.

Azpilicueta aime aussi, et beaucoup, qu’il soit libéré en juin mais que Chelsea veut renouveler. Tout cela, ajouté à la chance pour Diego Godín de revenir au club rojiblanco, gratuitement.