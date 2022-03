Le Graët : «Kylian Mbappé a plus de chances d’être Ballon d’Or avec…»

Au milieu de la crise profonde que traverse le Paris Saint Germain après son élimination de la Ligue des champions aux mains du Real Madrid et la défaite 3-0 dans le classique contre l’AS Monaco, le salaire des principales figures de la Ligue a été annoncé. 1, dont Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Il convient de noter que dans le contrat argentin, avec les impôts de la France, ils seraient d’environ 25 000 000 d’euros nets et il a une prime de fidélité de 15 000 000 d’euros bruts, ce qui signifie que son salaire en fin d’année finit par dépasser les 30 millions.

Mbappé a été laissé pour compte dans le contrat et tout semble indiquer qu’il ne pourra pas les battre au PSG, puisqu’à partir de juin il partirait au Real Madrid.

Parmi les 20 joueurs les mieux payés de la Ligue 1, on compte 18 du PSG et seulement deux de l’AS Monaco : il s’agit de Ben Yedder et Cesc Fábregas.