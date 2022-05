Le gouvernement sur le salaire de Mbappé : «Je pense que les montants qu’il a sont très élevés, ça…»

Zlatan Ibrahimovic a gagné le respect des footballeurs et des fans du monde entier après avoir tenu sa promesse et ramené l’AC Milan à ses années de gloire. Le plus surprenant dans cet exploit est que le Suédois l’a réalisé à l’âge de 40 ans et avec un genou dans un état critique.

C’est depuis son compte sur le réseau social Instagram que l’attaquant costaud a raconté tous les détails de cette blessure agaçante qui a compromis les objectifs qu’il s’était fixés pour cette saison, cependant, sa conviction et son esprit de compétition étaient plus forts que la douleur.

«J’ai à peine dormi pendant six mois à cause de la douleur. Je n’avais jamais autant souffert, sur et en dehors du terrain. J’ai rendu possible quelque chose d’impossible parce que je leur ai fait une promesse.»

Zlatan Ibrahimovic a avoué qu’en plus de l’insomnie, il a également dû prendre un grand nombre d’analgésiques et subir diverses injections et drainages pour éviter que la douleur intense au genou ne l’oblige à abandonner l’une des saisons les plus difficiles de sa carrière.

Combien de temps Zlatan Ibrahimovic sera-t-il absent ?

«J’ai pris des analgésiques tous les jours pendant six mois», a déclaré Zlatan à ses fans après avoir subi une nouvelle opération qui, dans le meilleur des cas, pourrait prolonger sa carrière de quelques années supplémentaires.

Zlatan Ibrahimovic sera absent pour les huit prochains mois et, malgré tous les conseils qu’il a reçus, l’attaquant n’entre toujours pas dans l’idée de prendre sa retraite.