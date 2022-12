Le geste incroyable de Piqué envers Shakira qui a énervé Clara Chía

Gérard Piqué et Shakira ont officiellement signé leur accord de séparation et il n’y a plus de relation entre l’Espagnol et le Colombien. Mais malgré cela, l’ancien joueur continue toujours de penser à Shakira. Il a été surpris en train de fouiller l’Instagram de son ex-femme.

Alors que Shakira partait en vacances à Rome sur un vol privé, Piqué s’est fait surprendre à l’aéroport en train d’embarquer sur un vol low cost accompagné de Clara Chia, sa petite amie actuelle, et ils étaient dans des sièges séparés. L’Espagnol en a profité pour se faire revoir les dernières publications de la mère de ses enfants.

Gérard Piqué et Clara Chía ont vécu des rumeurs selon lesquelles ils étaient séparés ces dernières semaines, ce qui a été démenti avec les vacances des deux à Prague. Le couple a pu être vu se disputer, et la raison peut être que il passait en revue les messages de Shakira .

Les médias internationaux ont souligné que la raison pour laquelle Gerard Piqué et Clara Chia Marti se sont disputés en plein vol était que la jeune femme de 23 ans avait fait une crise de colère pour avoir vu le profil Instagram de la Colombienne. Une situation qui aurait gâché le voyage qu’ils ont pris pour leur anniversaire.