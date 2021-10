Le geste humble de Don Jazzy envers le comédien Axel Merryl

La carrière de Madonna est incomparable à beaucoup, mais il y a un travail qu’elle aimerait ne pas manquer… et un autre dont elle a été licenciée.

À ce stade, peu contestent la dimension de Madonna (63) en tant qu’artiste. De manière générale, il existe un certain consensus pour la définir comme la femme la plus influente et la plus réussie de l’histoire de la musique.

Et bien que ce soit la facette dans laquelle il s’est le plus distingué, la vérité est que son impact dans d’autres domaines tels que la mode, la publicité ou le cinéma a également laissé une marque indélébile.

Un exemple de femme autonome bien avant que le terme ne devienne à la mode, Madonna a littéralement fait ce qu’elle voulait à tout moment, peu importe ce qu’ils diraient.

«Les artistes sont là pour troubler la paix,» at – il affirmé hier soir sur The Tonight Show, Espace hébergé par Jimmy Fallon sur NBC, lors de la première de son dernier documentaire, Madame X. Un résumé assez précis de ce qu’ont été sa vie et sa carrière professionnelle.

Concernant sa facette d’actrice, Madonna avoue qu’elle regrette beaucoup d’avoir refusé un rôle dans l’un des films les plus emblématiques de ces dernières décennies : The Matrix.

«Pouvez-vous le croire ? Je voulais mourir. C’est l’un des meilleurs films jamais réalisés. Une petite partie de moi regrette ce moment de ma vie», a-t-il déploré lorsqu’il a avoué qu’il avait esquivé un film primé ad nauseam et que il a rapporté près de 470 millions de dollars dans le monde.

Madonna a confirmé qu’elle avait également rejeté le rôle de Catwoman dans Batman Returns et un rôle principal dans Showgirls, même si elle ne regrette que le premier. «J’ai vu les deux films et je regrette d’avoir rejeté Catwoman, mais je ne regrette pas le truc des Showgirls», installé.

De même, elle a également confirmé un emploi dont elle a été licenciée au début. «L’un de mes premiers jobs quand je suis arrivé à Manhattan était dans un Dunkin’ Donuts, et j’ai été viré pour avoir joué avec de la gelée», a partagé Madonna avec amusement avec un ton qui a fait éclater de rire son hôte, qui n’a pas voulu en savoir plus à propos de cette histoire.