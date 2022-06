Le geste formidable de Marcelo pour que son fils puisse jouer avec le Real Madrid !

A Barcelone, ils attendent déjà le défenseur Andreas Christensen, le joueur a déjà un accord avec le club et arrivera gratuitement après avoir quitté Chelsea.

Andreas Christensen a rompu son silence et a dit au revoir avec émotion à Chelsea, le club où il a joué pendant les 10 dernières années après avoir quitté le Danemark.

Le défenseur sera un joueur du FC Barcelone et arrivera gratuitement pour la saison 2022/23. Christensen deviendra le premier renfort de l’équipe culé.

«À 16 ans, j’ai dû prendre une décision difficile : quitter le Danemark. Il y avait beaucoup de clubs intéressés, mais il n’y avait qu’une seule option pour moi et c’était Chelsea.

Je me suis senti chez moi dès mon arrivée et je suis très reconnaissant à Jim Fraser et à Neil Bath, qui m’ont immédiatement accepté comme faisant partie de leur famille.

Certains de mes moments les plus fiers au club ont été lorsque nous avons remporté la FA Youth Cup et l’UEFA Youth League. C’était un groupe spécial de jeunes joueurs que j’étais fier d’avoir comme coéquipiers.

J’ai eu la chance de jouer sous des entraîneurs fantastiques comme Conte, Mourinho et maintenant Thomas Tuchel. L’année dernière, l’exploit dont je suis le plus fier en tant que joueur a eu lieu lorsque nous avons remporté la Ligue des champions à Porto.

J’étais enfant quand je suis arrivé à Chelsea avec tous les espoirs et les craintes d’un joueur qui débute sa carrière, je suis reconnaissant à tout le club d’avoir réalisé mon rêve.

Chistensen note qu ‘«après avoir passé dix années incroyables dans ce club, j’ai senti que le moment était venu pour moi et ma famille de prendre un nouveau départ. Mentalement, les derniers mois ont été difficiles car la décision de quitter ce club et ces supporters n’a pas été facile.

Je ne suis pas la personne la plus bavarde, donc parfois les gens ne comprennent pas à quel point le club et les fans comptent pour moi. Les joueurs, le staff et tout le monde ici vont me manquer. Je souhaite le meilleur pour le club et les fans à l’avenir.»