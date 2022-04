Le geste de Vinicius Jr qui montre sa véritable relation avec Karim Benzema

Vinicius Jr. est l’un des joueurs les plus décisifs du Real Madrid et, malgré le fait que ses premières années dans l’équipe aient été très remises en question par les fans, l’attaquant brésilien a montré qu’il avait la capacité d’adapter son style de jeu en fonction du rival et les circonstances.

Dans cet aspect, on peut dire que Vini a pu atteindre sa meilleure version grâce au soutien et aux conseils de Karim Benzema, qui a assumé la direction de l’équipe après le départ de Sergio Ramos.

En fait, l’influence du Français sur le Brésilien est si grande qu’il a même réussi à en faire son principal partenaire offensif.

Vinicius Jr. et Benzema se comprennent parfaitement et leurs triangulations et asynchronismes sont de plus en plus réussis, ce qui en dit long sur la bonne relation qu’ils entretiennent sur et en dehors du terrain.

La complicité entre les deux joueurs a de nouveau été évidente lors de la victoire 1-3 que le Real Madrid a remportée sur Chelsea à Stamford Bridge, car, lors de la célébration de l’un des trois buts de Karim, Vini a fait un geste que de nombreux fans ont fait passer pour élevé.

Karin Benzema et Vinicius Jr. sont passés de la haine à l’amour

Lorsque Karim a marqué son troisième but, Vinicius a agité la main et a prononcé quelques mots qui ont fait sourire le Français, qui, ironiquement, a été l’un des plus grands détracteurs du Brésilien lorsqu’il n’a pas pu s’adapter au style de jeu du Real Madrid.

«Il fait ce qu’il veut. Frère, ne joue pas avec lui», a déclaré Karim en octobre 2020 après que Vinicius Jr. ait été hors de propos lors d’un match contre le Borussia Mönchengladbach. A partir de ce moment, il exerce sur lui un rôle paternel et les résultats sont plus qu’évidents.