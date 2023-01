Le frère de Dani Alves nie l’agression sexuelle : «Il est tombé dans un piège»

Elle sera retardée de deux semaines, pour se tenir les 14 et 15 septembre à l'issue des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, a annoncé Martine Aubry. La braderie de Lille, qui se déroule traditionnellement le premier week-end de septembre, sera retardée de deux semaines en 2024, pour se tenir les 14 et 15 septembre à l'issue des Jeux…