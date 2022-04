Le frère de Chris Rock veut combattre Will Smith dans un match de boxe

Le jeune frère de Chris Rock , Kenny Rock, a révélé qu’il voulait combattre Will Smith dans un match de boxe, alors que les retombées de l’incident de la gifle virale aux Oscars se poursuivent.

Kenny Rock a signé un accord début avril avec le fondateur de Celebrity Boxing, Damon Feldman, pour un combat en Floride cet été et a appelé Will Smith comme premier adversaire.

«Non, ils ne devraient pas. Mais je devrais monter sur le ring avec Will Smith», a répondu Kenny Rock lorsque TMZ lui a demandé s’il pensait que Chris Rock et Will Smith devraient monter sur le ring ensemble.

Kenny Rock dit que Chris Rock «va très bien» depuis l’incident de la gifle, mais doute que son frère ait accepté les excuses de Will Smith sur Instagram.

Will Smith a été banni du gala des Oscars et d’autres événements de l’Académie pendant 10 ans après avoir giflé le comique Chris Rock lors de la cérémonie.

Kenny Rock , qui est connu pour son rôle de Nick Bromnell dans le film «Vesuvius», espère que l’Académie restera fidèle à son interdiction de Will Smith .

«Nous devons voir s’il va réellement obtenir l’interdiction de 10 ans», a déclaré Kenny Rock. «Ils pourraient dire une interdiction de 10 ans et après trois ans, ils penseront que nous l’avons peut-être oublié et ils le glisseront là-dedans après deux ans, trois ans, cinq ans».

«Nous devons donc nous assurer que ces gens font ce qu’ils disent qu’ils vont faire». La probabilité d’un combat entre Kenny Rock et Will Smith est faible, car le premier doit se battre le 11 juin au Charles F. Dodge City Center.