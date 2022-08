Le frère de Chris Rock brise le silence et s’enflamme

Tony, le frère de Chris Rock, a déclaré que Will et son frère s’entendaient très bien et avaient une «véritable amitié».

C’était lors d’une interview où Tony Rock parlait de la gifle. Il a parlé de tous les sujet qui ont tourné autour de ce sujet. La semaine dernière, Will Smith s’est excusé auprès de la mère de Chris dans la vidéo, faisant référence à une interview qu’elle a faite où elle a déclaré : «Quand Will a giflé Chris, il nous a tous giflés. Il m’a vraiment giflé, parce que quand tu blesses mon fils, tu me blesses»

«C’était l’une de ces choses à propos de ce moment, je ne m’en étais tout simplement pas rendu compte, je ne pensais pas au nombre de personnes blessées à l’époque. Je veux donc m’excuser auprès de la mère de Chris. Je veux m’excuser auprès de la famille. Chris particulier Tony Rock. Nous avions une excellente relation, tu sais ? Tony Rock était mon homme. Et c’est probablement irréparable», avait déclaré Will Smith.

«Tous les miettes et les perdants sur les réseaux sociaux ont répété à plusieurs reprises que cela n’avait rien à voir avec moi et que je devais me taire ou rester dehors. D’autres ont dit que moi (qui gagne beaucoup d’argent depuis 1999) commentais dans une tentative gagner de l’argent», a écrit Tony.

«Maintenant, après avoir été personnellement mentionné dans la vidéo, les gens intelligents (très peu sur les réseaux sociaux) se rendront compte qu’il n’était pas seulement un type de l’extérieur qui regardait à l’intérieur. Il y avait une véritable amitié. Alors à tous ces idiots avec leurs commentaires négatifs, vous pouvez respectueusement SMD».