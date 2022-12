Le fils de Pelé a été prévenu de la mort de son père en plein entraînement

Dinho, le fils de Pelé, a appris la nouvelle du décès de son père, ce jeudi, alors qu’il dirigeait une séance d’entraînement à Londrina, selon Globoesporte.

Dès qu’il en a été informé, l’ancien gardien a quitté les lieux et quitté le centre d’entraînement pour prendre l’avion jusqu’à São Paulo. Peu de temps après, il a également partagé un message via les réseaux sociaux, dans lequel il disait au revoir à son père.

La légende du football brésilien et mondial, seul joueur à avoir remporté la Coupe du monde à trois reprises, a été admis à l’hôpital Albert Einstein, à São Paulo, le 29 novembre, lorsqu’il a subi une réévaluation du traitement du cancer détecté en septembre 2021, et le traitement d’une infection respiratoire, aggravée par le covid-19, avec des antibiotiques.

Depuis qu’il a été opéré d’un cancer, Pelé a traversé un cycle de séances de chimiothérapie qui l’a obligé à se rendre plusieurs fois à l’hôpital pour suivre son évolution.

La santé de Pelé s’est également détériorée ces dernières années en raison d’autres causes, telles que des problèmes de colonne vertébrale, de hanches et de genoux, qui ont réduit sa mobilité et l’ont obligé à subir une intervention chirurgicale, en plus d’avoir subi une crise rénale, qui a considérablement réduit ses apparitions publiques, bien qu’il soit resté actif sur les réseaux sociaux.

Pelé, né le 23 octobre 1940 dans la ville de Três Corações, dans le Minas Gerais, était le seul footballeur triple champion du monde, en 1958, 1962 et 1970, a marqué 77 buts en 92 sélections pour l’équipe nationale brésilienne et a joué pour le club brésilien Santos et par le New York Cosmos, des États-Unis.

Il a également été ministre des Sports dans le gouvernement de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 et 1998 et a été élu sportif du siècle par le Comité international olympique (1999) et footballeur du siècle par la FIFA (2000).