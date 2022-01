Le FC Barcelone félicite le Real Madrid pour la Supercoupe d’Espagne

Karim Benzema n’a jamais caché qu’il avait une admiration toute particulière pour Ronaldo Nazário. Cependant, il ne le considère pas seulement comme sa plus grande idole de football.

En examinant les différentes interviews qu’il a données ces dernières années, on constate que la légende française, qui vit actuellement le meilleur moment de sa carrière, a reconnu qu’il est de ceux qui pensent que El Fenómeno est le meilleur footballeur de l’histoire.

Bien qu’il soit à l’époque le coéquipier de Cristiano Ronaldo au Real Madrid et qu’il ait déjà vu l’époque la plus dominante de Lionel Messi en tant qu’individu, Karim a identifié R9 comme le meilleur avant-centre et le plus grand footballeur de tous les temps.

«Quand j’étais plus jeune, la façon dont il (Ronaldo) jouait avait une influence sur moi. Pour moi, il est le meilleur avant-centre et le meilleur footballeur de tous les temps. Je regarde des vidéos de lui, et j’essaie de faire ce qu’il fait, mais ce n’est pas facile. C’est impossible de réaliser certains des mouvements qu’il a faits», a déclaré Benzema, dans une interview (2016) avec Bwin reprise par le site officiel du Real Madrid.

Et ne pensez pas que c’est une position que seul Benzema a. D’autres footballeurs très importants comme Zlatan Ibrahimovic, Pierre-Emerick Aubameyang ou Alexis Sánchez, par exemple, ont également placé Ronaldo Nazário comme The GOAT.