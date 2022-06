Le FC Barcelone de Xavi veut le libérer six mois avant Qatar 2022 : coup très dur

Après le père, le fils. Erling Haaland a été confirmé ce lundi en renfort pour Manchester City, succédant à son père, Alfie, qui a représenté le club entre 2000 et 2003.

Lors de son annonce à la presse britannique, Erling Haaland a déclaré que c’est à cause de son père qu’il a rejoint l’équipe de Pep Guardiola. «C’est un jour de fierté pour moi et ma famille. J’ai toujours suivi City et j’ai adoré le faire ces dernières saisons. Il est impossible de ne pas admirer le style de jeu, c’est excitant de voir comment ils créent autant d’opportunités, ce qui est parfait pour un joueur comme moi».

«Je suis venu en premier pour mon père, bien sûr. Ensuite, il y a tellement de joueurs de classe mondiale dans l’équipe et Pep est l’un des plus grands entraîneurs de tous les temps, donc je pense que je suis au bon endroit pour réaliser mes ambitions. Je veux marquer des buts, gagner des trophées et m’améliorer en tant que joueur de football et je suis convaincu que je peux le faire ici. C’est un grand changement pour moi et j’ai hâte de commencer la pré-saison».