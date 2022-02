Le fait curieux qui unit Gerard Piqué et Shakira depuis le jour de leur naissance

Depuis 12 ans, Gerard Piqué et Shakira partagent leur vie, tout a commencé après la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud lorsque le footballeur espagnol avait 23 ans et la chanteuse colombienne, 33.

A partir de ce moment, Piqué et Shakira ont commencé l’histoire de leur famille, qui compte aujourd’hui deux enfants. Mais il y a un point qui les unit et même s’ils ne s’étaient jamais rencontrés, ils l’auraient en commun.

Malgré les années entre le défenseur espagnol et l’auteur-compositeur- interprète, ils ne varieront jamais de plus ou moins de dix ans d’écart. C’est que Gerard Piqué et Shakira se rencontrent le 2 février.

Depuis l’an 1977 est le chanteur colombien et depuis 1987 est le footballeur de Barcelone, mais tous les deux depuis le deuxième jour du deuxième mois. Ainsi, ils célèbrent généralement leurs anniversaires en un seul événement.

Piqué et Shakira font la fête ensemble depuis douze ans et, malgré les dix ans que le Colombien a passés, rester actif ne révèle pas la différence d’âge.

Le manoir majestueux dont Shakira veut se débarrasser

En 2001, Shakira a acheté un manoir à Miami Beach pour 3,8 millions de dollars, après l’avoir repensé et agrandi, la maison a été évaluée à 12 millions de dollars. Pourtant, la chanteuse colombienne ne veut plus compter sur elle.

À deux reprises, ils ont décidé avec Gerard Piqué de vendre le manoir de six chambres et sept salles de bains, mais ils n’y sont pas parvenus. Ils l’ont abaissé de 13 millions de dollars à 11,5 millions de dollars et n’ont toujours pas trouvé d’acheteur.