Le drôle de costume de Xavi lors d’une soirée karaoké (photos)

Victoria Beckham se sent humiliée après le dernier gros échec de sa firme de mode, comme le rapporte une source proche de la femme d’affaires pour Heat World.

Après des rumeurs sans fin sur une prétendue bagarre avec sa belle-fille, Nicola Peltz, et la vague de critiques reçues pour l’accord commercial de David Beckham visant à promouvoir la Coupe du monde 2022 au Qatar, l’ex-fille aux épices fait maintenant face à une autre grosse bosse : Un échec inévitable dans son entreprise de mode.

Ces dernières années, la marque de mode de Victoria Beckham a enregistré des millions de pertes, en grande partie à cause de la crise économique liée à la pandémie de coronavirus.

Selon une source proche de la femme d’affaires pour le magazine Heat World, Victoria se sent «humiliée» puisque son entreprise est dans le rouge et, contrairement à ce que conseille David, elle ne veut pas s’en débarrasser.

En effet, pendant le week- end du Black Friday, le magasin Posh – situé sur la prestigieuse Dover Street de Londres – était vide la majeure partie de la journée.

Et c’est qu’en raison des pertes ainsi que de l’emplacement de la succursale, Victoria a été forcée de faire monter en flèche les prix de ses créations, cependant, de moins en moins de gens peuvent se permettre des vêtements et des accessoires aussi chers.

David Beckham à la rescousse

Selon la source susmentionnée, la marque de Victoria a survécu grâce aux injections de capital de son mari, qui lui a déjà mentionné à plusieurs reprises que son entreprise de mode «est à bout de souffle».

«David ne veut pas être le méchant, mais l’entreprise a été soutenue par l’argent de Brand Beckham pendant des années et cela peut être un gros gouffre financier. Vous voulez qu’il évolue dans la bonne direction : s’il ne rapporte pas d’argent, des changements doivent se produire ; mais c’est une question si épineuse pour eux, car Victoria est passionnée par son entreprise. Il y a une équipe incroyable qui a de nombreuses solutions pour gagner de l’argent, mais Victoria hésite à trop changer parce qu’elle a une vision pour sa marque et refuse de la « rabaisser», poursuit la source.

«David comprend qu’elle se sentirait humiliée si elle devait mettre la clé sous la porte et est mortifiée d’avoir de telles pertes ; se sent comme un échec; plus quand elle est concentrée à 100% sur le business et qu’elle est toujours déterminée à essayer de changer les choses», a-t-elle ajouté.

L’héritage de Harper Beckham

Aussi, la source a révélé que l’une des principales raisons pour lesquelles Victoria refuse de fermer l’entreprise est sa plus jeune fille, Harper Beckham, à qui elle compte un jour laisser sa marque.

«C’est son plus grand héritage et elle veut pouvoir le transmettre à Harper et le faire rejoindre dans l’entreprise, mais David veut protéger l’avenir de la famille. Il insiste sur le fait que les choses ne peuvent pas continuer comme ça, et que s’ils ne voient pas de changement l’année prochaine, il réévaluera ce qu’ils peuvent faire», a-t-il conclu.