Le drame pré-cannabis de Mike Tyson : «S’ils me demandaient un autographe, je les frapperais»

Le combattant américain de 55 ans a accordé une interview à «Yahoo Finance», où il a évoqué son passé et l’une de ses passions, le cannabis.

Mike Tyson pense déjà à 2022, quand il affrontera Logan Paul dans un match de boxe, qui a déjà affronté Floyd Mayweather il y a quelques mois.

Le boxeur de 55 ans vit sa deuxième étape sur le ring ; celui dans lequel le cannabis est une partie très importante de sa vie, comme il l’a révélé à «Yahoo Finance» dans une interview.

L’Américain a expliqué à quel point il avait été «hors de contrôle» tout au long de sa carrière, juste avant de commencer à fumer. «Ma vie était tout simplement misérable, elle était hors de contrôle», a- t-il commencé par souligner.

L’ancienne Tyson est loin de l’actuelle, et tout tourne autour du cannabis. «Je me suis battu avec tout le monde. Si quelqu’un me demandait un autographe, je lui donnerais un coup de poing au visage. C’était un désastre, et après avoir pris ma retraite, j’ai commencé à fumer», a-t-il révélé.

«Quelle erreur c’était … J’aurais dû fumer toute ma carrière . J’aurais dû fumer quand je me battais parce que cela m’a mis dans un état d’esprit différent. Je suis très détendu et plus vous êtes détendu, mieux c’est un combattant que tu es, du moins dans mon cas», a-t-il ajouté.

Cannabis : son empire millionnaire

A noter également que depuis qu’il a commencé à fumer, Mike Tyson est entré dans un monde totalement différent, devenant assez passionné et le conduisant à être le propriétaire de Tyson Holistic, un empire dans lequel il gagne 500 000 livres chaque mois – environ 589 000 euros-

Mais la marijuana n’a pas toujours aidé le boxeur, et c’est qu’elle lui a également posé des problèmes à la fin de sa carrière, lorsque sa victoire contre Andrew Golota a été rétrogradée en sans-concours en 2000 après avoir été testée positive à cette substance. «Ils m’ont mis une amende pour ça, bien sûr, mais ça en valait la peine», a-t-il alors avoué.

À son retour l’année dernière, Tyson a utilisé des psychédéliques pour monter sur le ring lors de son match contre Roy Jones Jr, qu’il considère comme «un amplificateur». «Les coups ne font pas trop mal, ça a beaucoup à voir avec mon retour, les psychédéliques», a-t-il ajouté.