Le dîner exclusif de Sergio Ramos et Pilar Rubio pour célébrer leur dixième anniversaire

Le couple a profité d’un rendez-vous romantique au restaurant signature Dior avec un menu préparé par le prestigieux chef Antony Clémot.

Sergio Ramos et Pilar Rubio fêtaient leur dixième anniversaire hier soir et sont sortis dîner dans l’un des établissements les plus chics de Paris.

Le couple a fait une réservation chez Monsieur Dior, le premier restaurant de la ville ouvert par la firme de mode et où ils servent certaines des recettes préférées du prestigieux créateur.

Elle se situe dans sa propre boutique, un bâtiment spectaculaire que le footballeur s’est chargé de filmer et de partager sur les réseaux sociaux.

Tous deux se sont photographiés et ont célébré l’amour qu’ils ont eu pendant dix ans maintenant, depuis les jours qui ont suivi le Championnat d’Europe 2012 dans lequel l’équipe nationale espagnole a remporté, complétant quatre années d’or avec trois titres internationaux.

La carte a été confiée au chef Antony Clémot, proche de Jean Imbert. Le prix de cette expérience culinaire est inconnu, mais Pilar Rubio a révélé le contenu des plats dont ils se sont régalés hier soir.

En guise d’apéritif et pour prédire ce qui allait suivre, Sergio et Pilar ont goûté une nouvelle version du croque classique des chefs, un sandwich à base de jambon cuit et de fromage souvent servi gratiné.

En plus, il y avait du foie. En entrée, un crabe de l’île de Granville avec avocat et pamplemousse, et en plat un canard aux petits légumes.

Le tiramisu a terminé un délicieux repas arrosé de vin et de champagne. Le premier, un Château Cheval Blanc, coûte plus de 600 € la bouteille, tandis que le champagne est moins cher aux alentours de 200 €.

Ramos et Pilar Rubio partagent généralement des messages d’affection aux dates les plus importantes de leur relation. Ensemble, ils forment l’un des couples les plus établis de la scène du football et il est courant de les voir célébrer dans certains des restaurants les plus exclusifs du monde. Ce même été, par exemple, ils ont goûté au populaire steak plaqué or dont le prix dépasse les 1 000 euros.