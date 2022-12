Le dernier mouvement de McGregor pour faire fructifier sa fortune

L’Irlandais a mis en vente de nombreux produits de merchandising dans sa boutique en ligne, où il assure que «pour être le meilleur, il faut s’habiller le mieux».

Conor McGregor a non seulement montré au fil des ans qu’il est l’un des combattants les plus établis de l’UFC et une star du sport, mais il a également voulu transférer ce leadership au monde des affaires, l’amenant à ouvrir son propre pub, Dublin’s Black Forge Inn, son propre whisky, le Proper No. Twelve, sa bière, Forged Irish Stout, une application de fitness, et une marque de vêtements de luxe, August McGregor.

Un empire qui ne cesse de grandir malgré le fait que certaines de ses entreprises, comme son pub, lui aient fait perdre d’importantes sommes d’argent ces dernières années.

Et c’est que le combattant irlandais continue de parier sur la voie des entreprises pour faire fructifier sa fortune, et pour qu’elle continue d’augmenter, avec son nom, McGregor a choisi d’ ouvrir sa propre boutique de merchandising en ligne.

Un merchandising pas adapté à tous les budgets

Le combattant lui-même l’a annoncé à travers une vidéo promotionnelle sur ses réseaux sociaux. Sur Instagram, il a partagé une publication annonçant l’arrivée de cette nouvelle boutique, où il pourra acheter ses produits en ligne. Un magasin dont la devise est : «Pour être le meilleur, il faut s’habiller le mieux».

Si l’on analyse les produits proposés sur son site internet, on peut voir des chemises à manches courtes à des prix autour de 38-44 euros, des sweats avec et sans capuche à partir de 49 euros et jusqu’à 83 euros, des pantalons à près de 58 euros, des chapeaux à près de 29 euros, et certains objets tels que des autocollants, des gobelets, des drapeaux, des bouteilles en plastique avec le logo McGregor et même du papier cadeau

Des produits qui sont toujours disponibles sur son site internet, et avec lesquels le combattant cherche à accroître son héritage et que son nom ne cesse de répandre à travers le monde, ainsi qu’à faire fructifier sa fortune.