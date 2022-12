Le dernier investissement de Cristiano Ronaldo pour sa nouvelle maison de plus de 32 millions d’euros

Le Portugais veut profiter de tout le confort possible après sa retraite, et c’est pourquoi il va construire une piscine géante en verre dans sa nouvelle maison.

Cristiano Ronaldo fait face à l’un des moments les plus délicats de sa carrière, l’incertitude de ne pas savoir où il va jouer ensuite. Au milieu de la Coupe du monde, il a mis fin au contrat qui le liait à Manchester United jusqu’à l’été, et pour le moment on ne sait pas où il se retrouvera pour le deuxième tour de la saison, bien qu’il s’entraîne déjà à la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

La star portugaise ne perd pas de vue le football, mais sa vie personnelle non plus, et c’est que même avant de prendre sa retraite, ses projets d’avenir sont très clairs, y compris l’endroit où il veut être, dans un grand manoir de luxe à Quinta da Marinha, près de la station balnéaire de Cascais, sur la Riviera portugaise. Une maison située dans l’une des zones les plus exclusives du pays et qui aura beaucoup de détails.

Une grande piscine intérieure vitrée

À tel point que certains des investissements que le footballeur réalise pour cette maison de rêve évaluée à plus de 32 millions d’euros ont déjà été révélés.

Du tabloïd britannique ‘The Sun’, ils précisent que Cristiano consacrera une partie de son argent à la construction d’une piscine géante en verre recouverte d’une passerelle sous-marine.

Sans aucun doute, un investissement coûteux dans lequel la footballeuse Georgina Rodríguez et ses enfants pourront voir l’eau tout en utilisant le passage souterrain.

Ce ne sera pas la seule surprise de cette maison, car du milieu susmentionné, ils soulignent également que la chambre principale mesure environ 92 mètres carrés , soit presque le triple de la taille habituelle d’une maison typique de la région.

Certaines idées ont fait passer les coûts de construction de 11 millions d’euros à près de 20 millions d’euros , et cela est également dû au prix élevé des matériaux utilisés pour la maison.

De plus, pour cette nouvelle maison, Cristiano et Georgina ont déjà embauché quatre employés, dont un majordome et un chef avec un salaire de 5 000 euros par mois, qui est également spécialiste des sushis, comme le rapporte le média précité.