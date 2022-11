Le dernier geste de Shakira pour se dissocier de Barcelone

Le magazine ‘People’ a décerné ce titre à l’acteur qui succède à Paul Rudd. «C’est quelque chose dont ma mère peut se vanter», déclare Chris Evans.

Chris Evans, mondialement connu pour avoir incarné Captain America pendant plus d’une décennie, vient de recevoir l’un des titres qu’il attendait le moins.

Et c’est que l’acteur a été choisi comme “l’homme vivant le plus sexy” de 2022, selon le magazine ‘People’. L’Américain de 41 ans rejoint la longue liste d’artistes tels que Brad Pitt, George Clooney, Johnny Depp et Richard Gere. Evans prend le relais de Paul Rudd.

«Si vous disiez à Chris Evans au lycée qu’un jour il serait nommé l’homme le plus sexy du monde… Il serait ravi !», reconnaît Chris Evans après avoir reçu cette distinction particulière.

«Ma mère va être très heureuse. Elle est fière de tout ce que je fais, mais c’est quelque chose dont elle peut vraiment se vanter», ajoute-t-il, faisant preuve de son sens de l’humour habituel. «Je ne suis pas du tout surprise», déclare sa mère Lisa.

«C’est un peu comme une forme supplémentaire de vantardise humble. C’est difficile pour eux de t’interviewer là-dessus», rigole-t-il à chaque fois qu’on l’interroge sur ce prix décerné par le magazine «People».

«C’est quelque chose qui, quand je deviens vieux et paresseux, je peux regarder en arrière et dire : ‘Je me souviens quand…’» ajoute-t-il avec un sourire sur son visage.

Votre famille, votre priorité

Chris Evans a une carrière artistique réussie. Cependant, sa vision du métier a changé et il s’attache actuellement à «un équilibre sain» entre son travail d’acteur et sa vie personnelle afin de passer le plus de temps possible avec ses proches.

«Quand il s’agit de trouver les gens que je joue, c’est plus une question de lieu où le film est tourné. Je suis trop vieux pour vivre avec une valise pendant six mois et je me suis adapté à une phase plus agréable dans laquelle je suis heureux d’être à la maison», avoue-t-il dans un communiqué recueilli par ‘El País’.