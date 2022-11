Le dernier caprice d’un demi-million d’euros de Casemiro avant la Coupe du monde

Le milieu de terrain brésilien a acheté une Rolls-Royce Black Badge pour lui-même et un SUV Bentley Bentayga pour sa femme, Anna Mariana.

Casemiro se concentre déjà avec l’équipe brésilienne à quelques jours de ce qui est sans aucun doute l’un des grands événements de l’année, la Coupe du monde . Un tournoi dans lequel, bien sûr, la canarinha est l’une des grandes favorites pour soulever ce qui serait son sixième trophée de son histoire. Tout cela avec un modèle qui excite.

Le milieu de terrain a déjà mis le cap sur ce qui sera sa deuxième Coupe du monde (il a joué en Russie en 2018), mais il a d’abord voulu fêter cette grande réussite avec sa famille, qui doit être convoquée de la meilleure façon possible, en se donnant un caprice qui a fini par être double. Le Brésilien a décidé d’acheter une Rolls-Royce Black Badge pour lui-même et un SUV Bentley Bentayga pour sa femme, Anna Mariana , comme le rapporte en exclusivité le journal britannique ‘The Sun’ .

Une voiture pour lui et une pour sa femme.

Deux véhicules de luxe authentiques qui sont évalués à 230 000 et 200 000 livres , respectivement, et s’ils sont additionnés, ils font un total de 430 000 livres (ce qui en échange serait plus de 493 000 euros) . Certaines voitures sont déjà arrivées au manoir de Casemiro Hale, Cheshire, mercredi après-midi, alors que le footballeur était déjà parti pour le Qatar.

La Rolls-Royce de Casemiro est de couleur grise et parmi ses nombreuses caractéristiques, elle a une vitesse de pointe de 250 km/h , pouvant passer de 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes. Pendant ce temps, la Bentley d’Anna Mariana est noire et atteint 305 km/h , pouvant atteindre 100 km/h en 3,8 secondes.

Selon le tabloïd susmentionné, certains des membres de la famille de Casemiro ont pu être vus à l’entrée de la maison alors qu’ils voyaient entrer les deux gros véhicules, rejoignant ainsi la flotte que le Brésilien a dans sa maison, et c’est que dans son Arriver à Manchester, on l’a déjà vu s’entraîner avec une autre Bentley.