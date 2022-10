Le déficit budgétaire des États-Unis réduit de moitié en 2022

Le coût, le manque d’autonomie et le nombre de bornes de recharge disponibles constituent les principaux freins à l’achat d’un véhicule électrique.

30% des Français songent à acheter une voiture électrique, et 54% une hybride, selon un sondage publié jeudi par l’institut Odoxa.

Au-delà du coût (72%), le manque d’autonomie (53%) et de bornes de recharge (37%) constituent les principaux freins à l’achat d’une voiture électrique, d’après ce sondage réalisé pour les cabinets Kea & Partners et Mascaret (ex-Dentsu Consulting), le journal Stratégies, BFM Business et l’Usine Digitale. Seulement 12% des Français se disent «attachés» au véhicule thermique.

Pour 63% d’entre eux, le véhicule à hydrogène, encore marginal à l’heure actuelle, est aussi perçu comme une alternative sérieuse aux véhicules thermiques.

«Cela implique qu’avec les bonnes infrastructures (disponibilités des bornes de recharges), les bonnes technologies (meilleure autonomie des batteries) et des incitations financières, la France peut atteindre ses ambitions pour limiter les émissions liées aux usages des véhicules automobiles», souligne Fabrice Catala, associé du groupe Kea.

Chez des professionnels de la technologie, interrogés plus en détail, et généralement plus urbains et aisés, l’intérêt est plus large: 45% ont envisagé l’achat d’un véhicule électrique et 60% d’une hybride.

Si les voitures sont de plus en plus chères à l’achat et à l’usage, seuls 22% des Français se disent prêts à ne plus posséder de voiture.

La moitié des salariés interrogés travaillent dans une entreprise qui encourage des mobilités plus éco-responsables, que l’on parle de vélo ou de covoiturage. 19% des salariés se sont vus proposer un forfait mobilités durables.

Cette enquête a été réalisée par internet début octobre auprès d’un échantillon de 1.000 Français et 304 professionnels des technologies, du numérique et de l’innovation, selon la méthode des quotas.

Avec AFP