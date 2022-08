Le début de la Coupe du monde 2022 a été anticipé

L’attaquant a clôturé une période de six ans à Liverpool pour signer pour le Bayern Munich, mais le Sénégalais ne répond pas au stéréotype de la star millionnaire.

Le Bayern Munich s’est récemment attaché les services de l’attaquant sénégalais Sadio Mané (30 ans), qui après avoir tout gagné lors de ses six saisons à Liverpool cherchait un nouveau challenge pour sa carrière, se retrouvant dans le club bavarois, avec lequel il a signé pour trois campagnes, un projet à la hauteur de son ambition.

Mais si le footballeur se caractérise par quelque chose, c’est en ne se laissant pas emporter par le succès, la célébrité ou l’argent comme cela arrive à d’autres stars du monde du sport ou du spectacle, qui consacrent une bonne partie de leur fortune à gaspiller sans grand sens. Rien n’est plus éloigné de la réalité. Mané sait très bien de quoi il parle.

«Pourquoi voudrais-je dix Ferrari, 20 montres en diamant ou deux avions ? Qu’est-ce que ces objets vont faire pour moi et pour le monde ?J’ai eu faim et j’ai dû travailler dans les champs; J’ai survécu à des moments difficiles, j’ai joué au football pieds nus, je n’avais pas d’éducation et bien d’autres choses mais aujourd’hui, avec ce que je gagne grâce au football, je peux aider mon peuple», expliquait l’attaquant au média ghanéen nsemwoha.com en 2019.

Et c’est précisément ce qu’il a fait ces dernières années. Mané est né à Bambali, Sédhiou (Sénégal), une petite ville de 2 000 habitants située à la limite ouest de l’Afrique du Nord et dire que le footballeur a grandi dans la pauvreté serait un euphémisme.

Son village de pêcheurs, au bord du fleuve Casamance, est à plus de sept heures de la capitale. Il n’y a pas de routes goudronnées.

Les vaches et les chèvres errent parmi les gens, et de nombreuses femmes ont accouché chez elles parce que la ville n’avait pas d’hôpital ou que quelqu’un, comme son père, est décédé faute de pouvoir recevoir des soins médicaux adéquats. Jusqu’à ce que Mané le résolve en construisant un hôpital.

Mais il a aussi construit une école, il a donné un ordinateur portable à chaque élève, il a financé une nouvelle station – service, il a construit un bureau de poste, un stade, il a fait don d’ équipements sportifs à tous les enfants de la communauté et il a même installé une station service Réseau 4G pour toute la ville.

Sans compter qu’il donne 70 euros par mois à tous les habitants d’une région très pauvre du Sénégal, ce qui contribue à son économie familiale.

«Je n’ai pas besoin d’afficher des voitures de luxe, des maisons de luxe, des voyages et même des avions. Je préfère que mon peuple reçoive un peu de ce que la vie m’a donné», confie le tout nouvel attaquant du Bayern Munich. Une étoile qui brille et éclaire son peuple par son exemple et qui cherche une pluie de millions d’euros qui tombe là où elle est le plus nécessaire.