Le curieux passe-temps de Dwayne Johnson : «La meilleure partie de la célébrité»

L’acteur américain aime surprendre les touristes qui parcourent les routes conçues pour voir où vivent les célébrités hollywoodiennes.

Indépendamment de sa qualité d’interprète, qu’une certaine partie de la critique remet plus ou moins fréquemment en cause, on ne peut nier que Dwayne Johnson est un acteur charismatique. Sa sympathie ne semble pas imposée et chaque fois qu’il en a l’occasion, il se montre très proche de ses followers.

«The Rock», qui est également l’une des stars hollywoodiennes les plus recherchées et les mieux payées de l’industrie, a tendance à montrer son caractère affable lorsqu’il en a l’occasion.

Preuve en est le curieux hobby qu’il partage avec une certaine fréquence sur ses profils sociaux et qui n’est autre que de surprendre les légions de fans qui circulent dans l’un des circuits touristiques qui chassent le célèbre dans les quartiers résidentiels les plus exclusifs des anges.

«C’est agréable de faire sourire les gens et c’est la meilleure partie de la célébrité», dit l’acteur dans l’une de ses dernières incursions pour surprendre les touristes ojiplático, qui deviennent fous dès qu’ils sont au courant de ce qui se passe.

«J’adore m’arrêter avec ma voiture à côté de tous ces bus touristiques qui traversent mon quartier et surprennent les gens», confie-t-il dans une autre vidéo partagée sur Instagram.

Un passe-temps attachant dont de nombreuses célébrités dans le monde du celluloïd ne peuvent se vanter. Peut-être que pour ce genre de choses, tout le monde, ou presque, aime Dwayne Johnson.