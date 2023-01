Le côté le plus créatif de Ramos qu’il montre sur son Instagram secret (photos)

Le footballeur du PSG montre son côté le plus artistique dans un profil artistique découvert par le programme «Y ahora Sonsoles».

Outre sa passion bien connue pour le monde de la tauromachie, pour les tatouages et pour les chevaux, Sergio Ramos a également un profil artistique peu connu.

Et c’est que le footballeur du PSG, comme l’a révélé l’émission Yahora Sonsoles, possède un compte Instagram secondaire sur lequel il partage toutes sortes de contenus artistiques.

Le profil s’appelle Borninbeds , dont la traduction littérale en espagnol est ‘Born in Beds’, précisément la ville sévillane où le footballeur est né.

Une autre indication est que le récit suit Sergio Ramos et est suivi de profils aussi importants que Pilar Rubio ou la propre sœur du défenseur, Miriam Ramos.

Parmi les publications du profil figurent des peintures, des sculptures, des photographies et des compositions. Et, bien que la plupart d’entre eux aient une coupe abstraite, d’autres sont plus reconnaissables.

Par exemple, son cheval est sculpté dans une publication que le footballeur a faite en mai 2021 avec le texte «Champion du Monde».

La visite révélatrice de Modric et Keylor Navas

L’une des créations partagées par Borningbeds est le tableau La Naissance. Une peinture dans laquelle six personnages aux allures extraterrestres apparaissent sur un fond rouge.

Au dos, la date de sa création et la ville dans laquelle il a été réalisé : Paris. Juste l’endroit où vit le footballeur depuis qu’il a signé au PSG à l’été 2021.

Mais la coïncidence ne s’arrête pas là. Et c’est qu’à la suite d’une visite chez lui par Modric et Keylor Navas, le caméraman a publié une photo avec ses amis dans laquelle ce tableau était vu en arrière-plan. Un tableau qui, bien qu’il ne soit pas clair s’il l’a fait, dans le programme Antena 3, ils le lui attribuent avec certitude.

Admiration commune pour Picasso

Sergio Ramos et Borninbeds ont en commun leur admiration pour Pablo Picasso. Une passion que les deux affichent dans leurs comptes respectifs.

Et pas seulement dans le style pictural, mais dans une visite au musée de l’artiste de Malaga que les deux ont capturé, bien qu’à quelques semaines d’intervalle.

Le dernier des signes est la signature qui apparaît reflétée dans les peintures. Et c’est que le footballeur a ce même doodle, vraisemblablement sa signature, tatoué sur sa cheville.