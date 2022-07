Le corps en bikini de Kim Kardashian : elle dévoile sa nouvelle forme (photos)

Kim Kardashian est célèbre pour ses courbes de sablier parfaites et son derrière incroyablement rond, mais la beauté a subi une transformation au fil des ans et a récemment commencé à afficher une silhouette plus svelte.

L’ex-femme de Kanye West, 41 ans, a fait étalage de ses courbes aux îles Turques et Caïques vendredi dernier, montrant son cadre toujours plus petit après une perte de poids de 21 livres.

La sortie est survenue après que la star de la télé-réalité a affirmé qu’elle n’avait jamais eu de charges et a dénoncé les critiques qui désapprouvaient sa perte de poids rapide, ce qu’elle a admis lui avoir causé une poussée de psoriasis qui a conduit à l’arthrite psoriasique.

La dernière sortie de la magnat de SKIMS a soulevé des sourcils avec des fans se demandant ce qui est arrivé à son dos voluptueux, qui a été sensiblement plus petit ces derniers temps.

La mère de quatre enfants a d’abord perdu 16 livres avant le Met Gala 2022 afin de pouvoir se faufiler dans la célèbre robe de Marilyn Monroe pour l’événement de mode, mais la beauté a continué avec la perte de poids depuis lors, se débarrassant de cinq livres de plus.

En 2009, Kim a fièrement montré un cadre plus complet alors qu’elle arborait un bikini à motif de peau de serpent marron chocolat tout en mettant en valeur son ample décolleté et sa taille galbée. Elle a bercé un cadre encore plus courbé en 2013 tout en portant un bikini blanc maigre qui a montré ses fesses généreuses.