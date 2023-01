Le confinement dans la salle de bain entre Dani Alves et la plaignante a duré 16 minutes

Selon ‘El Periódico’, sur les images de la discothèque, on peut voir le footballeur toucher la jeune femme sans son consentement.

Dani Alves a déjà passé deux nuits dans la prison Brians 1 à Barcelone après que le tribunal numéro 15 de Barcelone a ordonné la prison sans caution pour lui en raison du risque de fuite, et en raison de la plainte d’une jeune fille de 23 ans qui assure qui a été agressé et violé le 30 décembre par le footballeur dans une salle de bain de la discothèque Sutton.

Le récit de la victime était «cohérent» et «consistant», et coïncidait également avec les images enregistrées par les caméras de sécurité de la discothèque, ce qui a donné plus de véracité à sa plainte.

Et c’est que l’histoire de Dani Alves, pour sa part, a connu plusieurs modifications depuis le moment où il a témoigné devant les micros d’Antena 3 jusqu’à ses propos au procès, où il a assuré que les relations sexuelles qu’il avait eues étaient consensuelles.

Après tout cela, et avec le Brésilien en prison, la victime de l’agression présumée a renoncé à l’indemnisation que le footballeur devrait faire, puisque son seul objectif est que justice soit rendue et que le joueur paie en prison pour ce qui s’est passé, comme détaillé par des sources de l’enquête à ‘El País’.

À propos de cette nuit-là, sur ‘ TV3 ‘, ils ont assuré que le footballeur avait une attitude narcissique, un sentiment d’impunité et d’être au-dessus du bien et du mal . Une attitude qui est un facteur de risque de violence.

Les images de la discothèque, une des clés

Et c’est que, comme expliqué par des sources judiciaires et a été recueilli par ‘El Periódico’, dans la vidéo -un élément de preuve dans le résumé de l’affaire-, vous pouvez voir comment Dani Alves parle à la victime, allant jusqu’à toucher s’est enfermé sans son consentement et s’est enfermé 16 minutes dans les toilettes de l’espace VIP de la discothèque , là où se serait produite l’agression sexuelle présumée.

Après cela, la jeune femme a prévenu le service de sécurité local et la boîte de nuit a activé le protocole contre le harcèlement et les violences sexuelles, même si ce n’est que deux jours plus tard qu’elle a porté plainte de peur qu’ils ne la croient pas.