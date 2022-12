Le compte Twitter de Kanye West suspendu pour «incitation à la violence», annonce Elon Musk

Twitter a suspendu vendredi 2 décembre le compte du rappeur américain Kanye West pour «incitation à la violence», après la publication d’une image représentant une croix gammée entrelacée avec une étoile de David, a annoncé le patron du réseau social Elon Musk.

«Simplement pour clarifier que son compte a été suspendu pour incitation à la violence», a indiqué Elon Musk, en réponse à l’image postée par le rappeur, de plus en plus isolé après ses récentes remarques antisémites et son admiration affichée pour Hitler.

Quelques minutes plus tôt, le patron de Tesla et SpaceX avait répondu à un twitto que Kanye West avait «de nouveau violé (le) règlement contre l’incitation à la violence» avec la publication de son image. «Le compte sera suspendu», avait-il ajouté.

Avec AFP