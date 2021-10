Le coach parfait pour Manchester United qui arriverait même avec un Mexicain

La Juventus et Cristiano Ronaldo se sont séparés après trois ans à la fin de la saison dernière, mais les chiffres montrent qu’ils sont mieux l’un sans l’autre.

Après que Cristiano Ronaldo ait quitté le Real Madrid après avoir remporté la Ligue des champions de l’UEFA 2018, il a fait un choc à la Juventus, où il a passé trois saisons, marqué des buts, remporté des trophées et établi de nouveaux records, mais a également subi une période torride de critiques.

Le point majeur de la critique était qu’il est un obstacle pour l’équipe et qu’ils jouent mieux sans lui, et aussi que lorsqu’il ne marque pas, il n’offre rien d’autre à l’équipe, certains d’entre eux et bien d’autres l’ont forcé à quitter le club. à la fin de la saison dernière.

Maintenant qu’ils se sont séparés, les deux parties semblent bien se débrouiller l’une sans l’autre, comme leurs performances et leurs chiffres le suggèrent, il n’y a pas beaucoup de différence dans la façon dont les choses se passent pour eux maintenant et quand Ronaldo joue toujours pour la Juventus. Ronaldo marque toujours des buts, la Juventus gagne toujours des matchs bien qu’ils aient commencé la saison lentement.

La Juventus est en tête de son groupe de la Ligue des champions, qui compte Chelsea, tandis que Ronaldo a également aidé Man Utd à se hisser en tête de son groupe. La Juventus est 7e au classement de Serie A avec 14 points en huit matchs tandis que Manchester United est 6e au classement EPL avec 14 points en huit matchs également.

Comme les chiffres le suggèrent, Cristiano Ronaldo et la Juventus ne se manquent pas, bien qu’il n’y ait pas beaucoup de différence entre eux, mais les deux parties semblent bien se passer l’une de l’autre.