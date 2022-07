Le club a pris sa décision : «Cristiano ne correspond pas à notre jeu»

Les rumeurs ont longtemps durées, mais c’est finalement la fin. Le Bayern Munich a fait savoir de nouveau qu’il ne pense même à la signature de Cristiano Ronaldo.

Le Bayern Munich n’est pas en course pour signer Cristiano Ronaldo. L’attaquant portugais n’apparaît toujours pas pour la pré-saison à Manchester United et est déterminé à quitter, mais Oliver Kahn, ancien gardien de but et actuel PDG du club allemand, a laissé cette garantie.

«Bien que j’aime beaucoup Cristiano et que je le considère comme l’un des meilleurs au monde, le signer ne cadrerait pas avec la philosophie du Bayern Munich», a-t-il déclaré à propos d’un éventuel mouvement sur le marché pour l’attaquant de Manchester United