🚨Le classement détaillé du Ballon d’Or 2021

Le verdict du Ballon d’Or passe mal. Et pas seulement en Allemagne où la deuxième place de Robert Lewandowski a provoqué un véritable tollé.

Rarement l’attribution du Ballon d’Or n’aura suscité autant de réactions. Pas même en 2010 lorsque Lionel Messi, déjà lui, l’avait emporté devant Andres Iniesta et Xavi, pourtant sacrés champions du monde, ou en 2013, lorsque Franck Ribéry avait dû se contenter la troisième place derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Cette fois, le sacre de l’Argentin aux dépens de Robert Lewandowski apparaît incompréhensible pour de nombreux observateurs.

Plusieurs anciennes gloires du football sont d’ailleurs montées au créneau, lundi soir, pour dire leur dépit à l’image de Lothar Matthäus ou Iker Casillas.

«Honnêtement je n’y comprends plus rien. Avec tout le respect que je dois à Messi et aux autres grands joueurs nommés, aucun ne le méritait autant que Lewandowski», a notamment fulminé l’ancien milieu de terrain allemand, lui-même sacré en 1990, au micro de Sky Allemagne.

Et la presse allemande n’a pas été en reste, Bild parlant ainsi d’un véritable «scandale» après l’annonce du sacre de Lionel Messi et donc de la deuxième place de Robert Lewandowski, l’homme de tous les records avec le Bayern Munich, avec notamment 64 buts et 12 passes décisives (contre 41 buts et 18 passes décisives pour l’Argentin).

Le ton est évidemment le même un peu plus loin à l’est. En Pologne, le non-sacre de l’icône locale est considéré comme une véritable «honte» et même un «déshonneur» pour le Ballon d’Or.