Le chiffre scandaleux que le Real Madrid devra débourser pour Kylian Mbappé

Les rumeurs sur le malaise de Kylian Mbappé au Paris Saint Germain se font de plus en plus fortes, encore plus lorsqu’il a été annoncé que le Real Madrid aurait recontacté l’attaquant pour mener à bien une négociation.

Après que le joueur de l’équipe de France ait confirmé qu’il avait renouvelé avec le PSG, la situation a suscité la colère du président des Merengue, Florentino Pérez, qui était à un pas de la signature de Mbappé avec le club.

Cependant, le Real Madrid serait prêt à mettre cela derrière lui et à vouloir que la star française joue pour l’équipe à tout prix. En ce sens, le chiffre scandaleux que les ‘Meregue’ devront débourser pour Kylian Mbappé était connu.

En fin de compte, le PSG est prêt à perdre la somme d’argent millionnaire que vaut l’attaquant, il devrait donc être celui qui force son départ de l’équipe parisienne. De la même manière, même si le joueur se libère, le Real Madrid devra payer un montant scandaleux.

La vérité est que Kylian Mbappé devrait baisser son salaire de 90 millions d’euros puisque l’équipe dirigée par Carlo Ancelotti n’est pas disposée à payer cela, cependant, ce serait environ 30 millions. A cela s’ajoute la prime de transfert à l’arrivée en tant qu’agent libre, qui serait d’environ 50 millions d’euros.

De cette façon, si le joueur signait un contrat avec le Real Madrid pour quatre ou cinq ans, le montant qu’il devrait payer au total est de 360 millions d’euros. Tout cela, si la signature de Mbappé a finalement lieu en 2024.