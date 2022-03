Le chiffre millionnaire que Barcelone recevra pour un attaquant vedette

Barcelone a retrouvé le jeu de qualité qu’il a toujours su avoir et se bat désormais pour les premières places du classement. Il est difficile pour Culé de combattre la Liga contre le Real Madrid, mais la saison prochaine, ils iront à tout.

Mais en plus des incorporations dont l’équipe de Xavi Hernandez a besoin, ledit modèle attend l’argent qui peut entrer pour spécifier les renforts. Le portefeuille Blaugrana est toujours sensible.

C’est pourquoi Barcelone célèbre l’argent que l’Atlético de Madrid paiera pour Antoine Griezmann comme but. El Colchonero veut être l’unique propriétaire du dossier de l’attaquant, il a donc décidé de l’acheter.

Ainsi, le Culé touchera 40 millions d’euros pour Griezmann, qui a su porter le maillot du Barça avant de jouer pour le Wanda Metropolitano. Le Français est l’un des piliers du projet sportif de Diego Simeone pour la saison prochaine de l’Atlético de Madrid.

Avec ces «40 kilos» qui entreraient dans les comptes de Barcelone, le club pourrait affronter le marché des pass d’été avec un meilleur accompagnement. Il ne suffira pas de lutter contre l’incorporation d’Erling Haaland, mais il suffira d’affronter celle d’autres alternatives.

Les chiffres d’Antoine Griezmann cette saison

Après être passé par Barcelone, Antoine Griezmann a signé à l’Atlético de Madrid et est devenu une référence pour le Colchonero de Diego Simeone. Ses chiffres sont si bons que l’équipe rojiblanco veut l’acheter dans son intégralité.

Il a disputé 25 matches officiels avec le maillot rouge et blanc, dont 18 en tant que titulaire. De plus, il a marqué huit buts et fourni quatre passes décisives.